SAP retoma rotina APÓS TEMPORAL (confira 14 vídeos)

Rajadas de vento chegaram a 87 km por hora



Após 24 horas de trabalho, equipes da Copel religaram nesta sexta-feira, dia primeiro, 98% dos domicílios desligados pelo temporal que atingiu Santo Antônio da Platina na quinta, 29. Os eletricistas seguem em campo para regularizar o fornecimento a aproximadamente 140 unidades consumidoras que estão sem energia.

De acordo com o Simepar, as rajadas de vento chegaram a 87km/h na cidade. Cerca de 20 mil imóveis atendidos pela Copel no município. O Jardim São Francisco foi um dos mais prejudicados e houve muitas moradias que só tiveram luz ligada nesta sexta em torno de 11h15m com causando muitos transtornos.

Na noite de quinta-feira (29/02), 8,4 mil imóveis chegaram a ter o fornecimento interrompido em consequência do evento climático, que quebrou 27 postes na região e rompeu os cabos da rede elétrica em dezenas de pontos.

Bombeiros e prefeitura tiveram atuação excelente.

Temporal durou exatos 26 minutos.

Aconteceram rajadas de vento registradas pelo Simepar às 18h e 22 horas. A maior parte dos 8,4 mil domicílios que chegaram a ficar sem energia na cidade foi religada durante a noite, mas as equipes ainda trabalharam para religar 1,3 mil imóveis que estavam sem luz no município, divididos em 115 pontos diferentes para manutenção pelos profissionais, com reforços de equipes de serviços e manutenção deslocadas de outros municípios.

Os estragos foram causados principalmente por queda de galhos e árvores sobre a rede, ocasionando quebra de postes e rompimento da fiação.

Um freezer despencou do edifício Casa Reserva. Árvore atingiu uma picape Ford Courier. Ambas ocorrências foram na avenida Oliveira Motta.

Telhado da matriz da Paróquia Santa Filomena cedeu e caiu em seu interior, mas não feriu ninguém.

Asfalto muito danificado na rua Vila São José.

Prejuízos materiais incalculáveis.

Os eletricistas também trabalharam nesta manhã na regularização dos serviços a 230 unidades consumidoras em Bandeirantes.