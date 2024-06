SAP entre as três melhores em bem-estar no PARANÁ

Iniciativa é de emissora de TV: Cidades Excelentes 2024

Santo Antônio da Platina foi premiada na etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024 ficando entres os três melhores município do Paraná no eixo Saúde e Bem Estar, na categoria entre 30 mil e 100 mil habitantes.

O prêmio é promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Aquila A cerimônia de premiação foi realizada no dia 18 de junho, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Representando o município, esteve presente o secretário de Desenvolvimento Econômico Antônio Marcos de Souza (fotos) quem recebeu o prêmio, acompanhado do secretário de Assistência Social Cristiano Benedito Lauro.

Está em sua edição especial nomeada de Evolução, e tem o objetivo de incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão pública para transformar a realidade dos municípios brasileiros e melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos.

A Etapa Estadual premiou os municípios com melhores desempenhos nos seis pilares e no IGMA por faixa populacional em cada estado, baseado na evolução de 2021 / 2024.

A transmissão da gravação do evento será neste sábado (22), às 9h, na programação da Band Paraná (TV Tarobá).