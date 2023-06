Saúde alerta sobre cuidados contra as síndromes gripais

Com o registro de temperaturas baixas em distintos pontos do Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta sobre os principais cuidados a serem tomados durante o inverno, ciclo que se inicia nesta quarta-feira (21). Com o frio, a disseminação de vírus causadores de doenças como resfriado, gripe, otite e até mesmo Covid-19 torna-se mais frequente, o reforça o alerta sobretudo para grupos que possuam baixa imunidade, como idosos, crianças e gestantes.

“É um período propenso a doenças e é preciso estar sempre ligado para proteger sua saúde pessoal. Por isso, fazemos um apelo para que todos os paranaenses compareçam aos postos de vacinação e completem seu esquema vacinal. A imunização contra vírus como da Influenza e Covid-19 é indispensável para evitar complicações e manter o sistema imunológico em dia”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Comuns nesse período, as Síndromes Gripais (SG) são caracterizadas por sintomas como febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dor de cabeça, além de possíveis distúrbios olfativos ou gustativos. Apenas no último ano, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), forma mais aguda dessas manifestações, acometeu mais de 56 mil paranaenses. Neste ano, o Paraná registrou 13.712 casos de SRAG, com 575 deles por Influenza e 1.883 por Covid-19. Também foram confirmados 809 óbitos por complicações advindas destas síndromes.

VACINAÇÃO – Até o momento, o Paraná já registrou, de acordo com dados do vacinômetro nacional, mais de 29 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Em relação a este imunizante, o alerta principal se dá à vacina bivalente, que possui uma cobertura de apenas 13,9% do público acima de 18 anos. Já em relação à Influenza, o Estado é o 6º do país em número total de doses aplicadas, com pouco mais de 2,8 milhões, cerca de 54% do grupo prioritário.

HÁBITOS – A adoção de hábitos saudáveis pode contribuir para fortalecer as defesas do corpo. Algumas das principais práticas sugeridas para esse período incluem exercícios físicos, hidratação, alimentação equilibrada e uso de roupas apropriadas, além de manter ambientes arejados. Uma das maiores lições da pandemia, a higienização das mãos também é fundamental para a prevenção.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a lavagem correta das mãos pode reduzir em até 40% os riscos de contrair doenças como conjuntivite, gripe ou dor de garganta. O consumo de vitamina D também é recomendado, uma vez que no inverno, com dias mais curtos e frios, o contato com a exposição solar tende a diminuir.