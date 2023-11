Câncer: Saúde reforça A IMPORTÂNCIA DO diagnóstico precoce

No Paraná os exames e tratamento são iniciados nas Unidades Básicas de Saúde

Nesta segunda-feira, 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer, a Secretaria estadual da Saúde (Sesa) reforçou à população a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) considera ser o principal problema de saúde pública no mundo.

De acordo com o INCA, a estimativa é que o Paraná feche 2023 com 36,9 mil novos casos de câncer, com maior incidência do tumor de pele não melanoma, com 9.080 possíveis casos. Na população feminina, o câncer de mama é o mais recorrente, com estimativa de 3.650 casos. Em homens, o de próstata, com 3.430 casos.

“Finalizamos o movimento do Paraná Rosa em outubro, mês de conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero, e ainda estamos no Novembro Azul, que tem como foco a saúde integral do homem. Esses são movimentos muito importantes, que permitem ampliar as estratégias de prevenção e controle do câncer e também dos cuidados com a saúde de forma plena”, diz o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

As estratégias para a detecção precoce do câncer no Paraná englobam o rastreamento, ou seja, quando por meio de exames em uma população-alvo assintomática é possível identificar o câncer na fase inicial e obter o diagnóstico precoce. A descoberta da doença em estágio inicial e potencialmente curável em pessoas que apresentam sinais ou sintomas sugestivos de câncer melhora a sobrevida e qualidade de vida. O rastreamento estabelecido no Brasil ocorre para o câncer de mama e do colo do útero.

REDE – O tratamento do câncer é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná. O atendimento inicial é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o estado, onde são feitas consultas, orientações e solicitação de exames para detecção precoce de sinais e sintomas sugestivos da doença.

Para garantir o acesso ao diagnóstico e tratamento, além das unidades de saúde, a Sesa conta com 24 estabelecimentos habilitados, como Unidades de Assistência de Alta Complexidade (Unacons), que ofertam atendimento especializado e integral à pessoa com câncer, disponibilizando exames, consultas, cirurgias e demais procedimentos necessários.

AÇÕES – Para auxiliar na detecção precoce do câncer do colo do útero e de mama, a Sesa disponibiliza kits para coleta de exame citopatológico (Papanicolau), agulhas para biópsias de mama e oferta mamografias diagnósticas e de rastreamento. Além de estimular os municípios a criarem espaços para a prática de atividade física, a Sesa distribui a vacina contra o HPV e incentiva a promoção da alimentação adequada e saudável para todos os ciclos da vida.

Também desenvolve o Programa Estadual de Controle do Tabagismo, com ações de promoção da saúde, prevenção à iniciação ao uso do tabaco e o cuidado da pessoa tabagista no SUS.

“Ao notar qualquer sinal e sintoma da doença, procure atendimento no serviço de saúde, pois quanto antes o tratamento é iniciado, maiores as chances de cura. Sabemos que ao menos 30% de todos os casos de câncer podem ser evitados com um estilo de vida mais saudável, o que inclui manter uma alimentação saudável, prática regular de atividade física, não fumar e evitar o álcool”, explicou o secretário Beto Preto.