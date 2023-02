Sepultado corpo do secretário de Saúde

Tinha câncer do fígado e não resistiu aos 51 anos

Após ficar no Velório Municipal Lauro Soares, o corpo do secretário municipal de Saúde de Carlópolis, Moisés Custódio Alves (fotos) foi sepultado em torno de 17h45m no cemitério local.

Faleceu na Santa Casa de Jacarezinho, onde vinha tratando de um câncer no fígado.

Deixou a esposa, Cléia Salvi, os pais Lourdes e Otaviano, sobrinhos, irmãos. colegas de trabalho e muitos amigos no Norte Pioneiro.

Também foi Diretor do Departamento de Vigilância e Epidemiologia, Diretor de Saúde e Secretário também em gestões anteriores.

A despedida foi marcada por várias homenagens, e muita comoção.

Vários carlopolitanos lamentaram em suas redes sociais. Wesley da Funerária, por exemplo, comentou: Perdemos um grande esteio da área da saúde. Descanse em paz Moisés, obrigado por ter ajudado tanto a população e a nós, do ramo Funerário”.

O Prefeito Hiroshi Kubo decretou luto oficial de três dias.