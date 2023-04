Serviços essenciais funcionam normais

O feriado de Páscoa altera o funcionamento de órgãos, empresas e instituições do Governo do Estado, à exceção de serviços essenciais, como hospitais e delegacias de polícia e canais de acesso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que atenderão normalmente. Nesta quinta-feira (06) é ponto facultativo para os servidores do Estado e, por isso, diversos órgãos e secretarias não terão atendimento. Também não haverá expediente da Sexta-Feira Santa (07).

Confira o funcionamento da administração estadual nos próximos dias:

HOSPITAIS DO ESTADO – Atendimento normal todos os dias.

FARMÁCIAS – As farmácias das 22 Regionais de Saúde e a Farmácia do CPM estarão fechadas quinta e sexta-feira (06 e 07).

HEMEPAR – Na quinta-feira o atendimento será normal em todas as unidades do Hemepar. Na sexta-feira não haverá expediente. O atendimento será retomado no sábado (8).

SEGURANÇA PÚBLICA – Todas as delegacias da Polícia Civil do Paraná atenderão a população. O funcionamento será em regime de plantão de quinta a domingo (6 a 9). As unidades administrativas estarão fechadas no período. O expediente integral retorna na segunda-feira (10). Os serviços disponíveis no aplicativo 190 PR, o telefone 190 para a Polícia Militar e 193 para o Corpo de Bombeiros estarão disponíveis 24 horas por dia.

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR – As agências do Trabalhador do Paraná e postos de atendimento funcionam normalmente nesta quinta (6) e permanecem fechados de sexta (7) a domingo. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 10, a partir das 08h.

PROCON-PR – Os postos estarão fechados nesta quinta (06) e sexta (7). Quem precisar de atendimento durante esse período pode acessar o site hwww.procon.pr.gov.br.

COPEL – As agências e postos de atendimento da Copel em todo o Estado funcionam normalmente nesta quinta-feira e fecham nesta sexta-feira. Confira AQUI os endereços e horários de atendimentos.

A Copel está aprimorando constantemente seus canais de atendimento digitais para facilitar a vida do cliente. Todos os serviços prestados no atendimento presencial também estão disponíveis em outros canais: aplicativo da Copel, site, no WhatsApp pelo número 41 3013-8973 e pelo 0800 51 00 116.

CIRETRAN-PR – Não haverá atendimento nos dias 6 e 7 e retorna às atividades a partir de segunda-feira (10). Lembra a possibilidade de acesso ao novo portal para diversos serviços personalizados, assim como pelo aplicativo Detran Inteligente e pelo 0800 643 73 73.

RECEITA ESTADUAL- Delegacias e Agências permanecem fechadas quinta e sexta-feira.

JUNTA COMERCIAL – Fechada quinta e sexta para atendimento presencial. O sistema permanece disponível 24 horas pelo site oficial

SANEPAR – Expediente normal nesta quinta. Permanece fechada na sexta, sábado e domingo. Em caso de necessidade o usuário poderá procurar os canais de atendimento. Serviços 24 horas por dia: Whatsapp (41) 99544-0115; telefone 0800 200 0115 e Site (autoatendimento).