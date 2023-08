SEST/SENAT supera expectativas em Sap

Evento homenageou profissionais do Dia do Motorista

O SEST SENAT esteve de Portas Abertas recentemente para comemorar e homenagear o Dia do Motorista, em Santo Antônio da Platina.

Com entrada gratuita, animação e recreação para crianças, orientações de serviços de saúde, demonstrações de corte de cabelo masculino e barba, tranças e maquiagens básicas, exames de glicemia e aferição de pressão arterial, distribuição de pipocas e algodão doce, além de entrega de brindes a todos.]

Visitaram a unidade e participaram do evento cerca de 350 pessoas, superando as expectativas.

O SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) de Santo Antônio da Platina oferece atualmente, além de cursos na área do transporte, serviços na área da saúde, como odontologia, fisioterapia e psicologia.

Trabalhadores com vínculo empregatício ao transporte, trabalhadores sem vínculo, comunidade em geral e empresas podem usufruir dos serviços.

Visite a unidade e conheça a qualidade do trabalho. A unidade é localizada na rodovia BR 153, km 41, 970. Bairro Fazenda Palmital. Ao lado do SESI/SENAI.