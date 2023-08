Sicredi assina acordo de cooperação com a Colômbia no Canadá

Parceria foi firmada durante a programação da Conferência Mundial do WOCCU, no Canadá

O Sicredi assinou acordo de cooperação com a Federación de Cooperativas de Ahorro, Crédito y Financeiras de Colômbia (FECOLFIN).

A recente assinatura do convênio ocorreu durante a Conferência Mundial do WOCCU (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, na tradução da sigla em inglês), em Vancouver, no Canadá, e tem como objetivo fomentar o intercâmbio entre as cooperativas de ambos os países.

A expectativa é que sejam promovidas ações voltadas à liderança de jovens e de mulheres dos sistemas cooperativos, estimulando a implementação dos Comitês Jovem e Mulher nas instituições colombianas, similares aos modelos já existentes no Sicredi.

O acordo foi firmado por Manfred Alfonso Dasenbrock, diretor do WOCCU e presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, que representou o Sicredi na firmação do convênio, por Elissa McCarter LaBorde, presidente e CEO do WOCCU, por Enrique Valderrama Jamarilo, diretor executivo da FECOLFIN, e por César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi. Também foram testemunhas Romeo Balzan, superintendente de Cooperativismo e Sustentabilidade da Fundação Sicredi, e Jaime Chaves, diretor do WOCCU e representante da FECOLFIN.

“A intercooperação faz parte da nossa essência e ficamos muito felizes com esse convênio, que demonstra o nosso interesse genuíno em construirmos uma sociedade cada vez mais próspera, por meio da troca de conhecimentos e de experiências. Destaco aqui o importante papel do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, fundamental na assinatura desse convênio e para que intercâmbios como esse sejam sólidos e recorrentes. Precisamos estabelecer mais pontes e desconstruir cada vez mais barreiras, a fim de fortalecer o cooperativismo de crédito no mundo”, afirma Manfred Dasenbrock.

A FECOLFIN foi criada em maio de 2012 e integra entidades cooperativas com atividade financeira da Colômbia. A parceria também visa fomentar o intercâmbio da Federação colombiana com a Sister Society Brasil (movimento de mulheres líderes associadas e colaboradoras das cooperativas do Sicredi), visando o empoderamento de mulheres cooperativistas e a igualdade de gênero na América Latina.

Além do acordo com a FECOLFIN, César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi, e Manfred Alfonso Dasenbrock, diretor do WOCCU e presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, participaram da Assembleia Geral Anual do WOCCU na segunda-feira (24). Eles representaram a instituição financeira cooperativa na reunião das lideranças de vários países, para decisões importantes sobre o futuro do cooperativismo.