Sicredi: Crescimento de 25% em UM ANO

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil, acaba de atingir a marca de R$ 200 bilhões em carteira de seus produtos de investimento e previdência. Esse montante é resultado do somatório de Depósitos a prazo, LCA/LCI, Poupança, Fundos de Investimentos, Previdência e Renda Variável. Nos últimos 12 meses, o crescimento desses investimentos foi da ordem de 25%, com destaque para Fundos e Previdência, que expandiram em mais de 40% no período.

De acordo com o gerente de Negócios de Investimento do Sicredi, Dionatan Severo (foto abaixo), alguns fatores internos influenciaram esse desempenho. “Ampliamos o portfólio, tornamos as taxas e rentabilidade ainda mais competitivas e aprimoramos a experiência de investir por meio do nosso aplicativo. Outro ponto tem sido a contínua capacitação dos nossos assessores de investimento nas agências, que são quem realizam a consultoria aos investidores no dia a dia”, aponta o executivo.

Sicredi Norte Sul PR/SP (FOTO PRINCIPAL) inaugurou em 2019 nova sede administrativa em Santo Antônio da Platina.

Buscando proporcionar diversificação à carteira de seus associados, a instituição lançou no final de 2022 o seu Home Broker, permitindo o acesso dos seus investidores à bolsa de valores. Nele, os associados podem negociar ações, fundos imobiliários, ETFs e BDRs no mercado à vista, contando com a alternativa de atendimento por meio do WhatsApp do Sicredi para agilizar suas demandas.

“Assim como a ampliação de nossa grade de fundos de investimentos e previdência, nosso Home Broker complementou muito bem o nosso portfólio de produtos, possibilitando que sejamos atrativos tanto para investidores conservadores como também para os mais arrojados e experientes”, contextualiza Severo.

No atendimento presencial, o Sicredi possui mais de 2,7 mil agências em todos os estados do Brasil, possibilitando o atendimento consultivo e personalizado. O aplicativo da instituição é um dos mais bem avaliados do setor financeiro e conta com diversas funcionalidades para aplicação e gestão de investimentos.

Com R$ 356,6 bilhões em ativos e uma carteira de crédito que supera os R$ 224 bilhões, o Sicredi detém ratings das agências de classificação de risco Standard&Poor´s (AAA), FitchRatings (AA+) e Moody´s (Aaa), atestando a sua solidez.