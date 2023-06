Sicredi faz nivelamento executivo de programa

Platinense é a primeira do Sistema nas atividades do Programa

Profissionais e dirigentes da Sicredi Norte Sul PR/SP, sediada em Santo Antônio da Platina, iniciaram nesta semana o nivelamento executivo do Programa ESG+Coop. Participaram conselheiros de administração e fiscal, gestores e profissionais de diferentes postos de atendimento da área de ação da cooperativa.

Também estiveram presentes outras cooperativas.

Módulo inicial – O nivelamento executivo integra um dos módulos iniciais do Programa ESG+Coop, cuja apresentação foi feita na oportunidade pelo superintendente do Sescoop/PR. Boesche discorreu sobre a concepção, operacionalização e resultados esperados, como o fortalecimento da imagem das cooperativas, com a sistematização e divulgação do que o setor faz para a melhoria das questões ambientais e os impactos sociais positivos proporcionados à cadeia produtiva do cooperativismo. A Sicredi Norte Sul PR/SP é a primeira cooperativa do Sistema Sicredi que está iniciando as atividades do Programa.

Sobre o ESG+Coop – O ESG+Coop foi lançado pelo Sistema Ocepar em outubro de 2022 e é executado por meio do Sescoop/PR, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Já conta com mais de 50 cooperativas aderentes. A iniciativa integra o Plano Paraná Cooperativo 200 (PRC200), o planejamento estratégico de desenvolvimento do cooperativismo paranaense.

A sistematização e organização das ações de ESG das cooperativas foi uma demanda identificada nas entrevistas com lideranças, dirigentes e gestores do setor, durante a construção do PRC200. O tema se transformou no projeto de número 14, entre os 20 que compõem o planejamento estratégico do setor.

Objetivo – O objetivo é criar um programa de monitoramento, avaliação e certificação das cooperativas paranaenses, com o foco no atendimento a requisitos ambientais, sociais e de governança e desempenho.

