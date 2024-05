SICREDI Norte Sul distribui resultados para ASSOCIADOS

Iniciou nesta quinta-feira destinação dos resultados de 2023

Os associados da Sicredi Norte Sul receberam nesta quinta-feira (dia dois) os valores referentes a sua participação nos resultados de 2023 da cooperativa, a qual atingiu um resultado de R$ 49.029.468,01 no ano passado.

Desse montante R$ 7.295.065,67 retornaram para o associado, em conta capital com o valor proporcional às operações e serviços que cada um utilizou em 2023, sendo possível a transferência do mesmo para conta corrente dentro de um prazo de 60 dias. Importante destacar também que, no final do ano passado, em dezembro foi creditado 12% de juros sobre o capital social dos associados. O que correspondeu a R$ 9.138.325,86, creditado também em conta capital.

Ou seja, 33,51% de todo o resultado da cooperativa voltou para os associados.

Num processo transparente e democrático a destinação dos resultados foi votada na última segunda-feira, dia 29, em Assembleia Geral Ordinária (AGO) pelos coordenadores de núcleo que representaram os votos dos associados das 28 agências da Sicredi Norte Sul.

A distribuição de resultados é o reflexo da confiança e relacionamento que os associados possuem junto a cooperativa. É um grande diferencial do cooperativismo, porém não é o único. O capital social faz parte do patrimônio líquido da cooperativa, fonte de recurso para alavancar as operações de crédito, desenvolvimento local e ações na comunidade. O Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Junior ressalta o impacto positivo que a cooperativa gera nas comunidades:

“Trabalhamos na construção de uma sociedade mais próspera e isso vai muito além dos nossos associados. Acreditamos que para a instituição ter sucesso as comunidades ao nosso redor também precisar estar bem”.