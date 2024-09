SICREDI Norte Sul exibe sequência de prêmios na REGIÃO

Três associados foram sorteados na Poupança Premiada e ganharam R$ 5 mil cada

A Promoção Poupança Premiada Sicredi está a todo vapor e acaba de premiar mais três associados da Sicredi Norte Sul na última semana. Os ganhadores são das cidades de Quatiguá, Ribeirão Claro e Siqueira Campos. Cada um recebeu a quantia de R$ 5 mil no sorteio semanal.

A ganhadora da agência de Quatiguá/PR Paula Oliveira de Azevedo conta por que escolheu o Sicredi para sua vida financeira: “Aqui todo mundo sempre me tratou muito bem, eu converso com todos os funcionários, me sinto bem na agência. Quando abri minha poupança, foi porque eu precisava de um lugar para receber um dinheiro na época, depois disso, eu sempre trabalhei com o Sicredi e pretendo continuar aqui.”

Já em Ribeirão Claro, uma surpresa marcou a entrega do prêmio. A sorteada, Márcia Helena da Silva não conteve a emoção e foi às lágrimas: “Eu nunca ganhei nada e agora esse prêmio que para mim é um mar de dinheiro!” Ela fala da proximidade com a agência: “Pessoal do Sicredi sempre me trata bem e tem me acolhido. Mesmo não sobrando muito, eu sempre procuro guardar um dinheirinho”, contou a sorteada.

Na sequência, o ganhador de Siqueira Campos falou da importância de se fazer uma reserva financeira: “A gente nunca sabe o dia de amanhã, então é importante guardar um dinheiro, faz uma reserva no caso de uma necessidade.” E completa falando do relacionamento com a agência: “O Sicredi tem o melhor atendimento sempre.”

O Diretor de negócios da Sicredi Norte Sul destaca a importância da educação financeira nas comunidades: “Para que a cooperativa cresça de maneira sustentável, nossos associados e comunidades em que estamos inseridos também precisam estar bem e ter uma vida financeira consciente. A Campanha da Poupança Premiada incentiva muito isso através do hábito de poupar, é um ciclo onde todos crescem juntos.”

A Promoção Poupança Premiada tem como objetivo incentivar cada vez mais o hábito de poupar. Serão distribuídos até dezembro mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Importante lembrar que no mês de outubro acontece o sorteio especial de R$500 mil em comemoração ao mês da poupança e em dezembro o sorteio final de R$1 milhão. Além dos prêmios semanais de R$5 mil que continuam nesse período. Vale destacar que a Sicredi Norte Sul já teve sorteados dos prêmios especiais, tanto de R$ 500 mil como de R$ 1 milhão.

Para quem ainda não conhece a promoção ou deseja participar, é muito simples: a cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado automaticamente um número da sorte para o associado concorrer nos sorteios, que são realizados pela Loteria Federal. Não é necessário se cadastrar. Se as aplicações forem na modalidade programada (quando o poupador autoriza o débito mensal na conta), as chances de ganhar são em dobro. Para verificar os números da sorte de cada associado, nomes dos ganhadores, regulamento completo e outras informações, basta acessar o site da campanha