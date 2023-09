SINDICATO RURAL DE SAPOPEMA/ EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, o Sindicato Rural de Sapopema, através do seu presidente infra-assinado, no uso de suas atribuições legais estatutárias, CONVOCA, todos os senhores associados desta entidade sindical, quites com suas obrigações sociais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 25 de Setembro de 2023, às 8:30 horas, na Avenida Manoel Ribas nº10, Sapopema/PR, cuja ordem do dia será a seguinte:

a) Apresentação, Discussão e Aprovação do Balanço Financeiro e Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2022;

b) Assuntos gerais.

Sapopema, 19 de setembro 2023.

___________________________________________

Fábio Antonio Maximiano de Souza

Presidente