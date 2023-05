Sindicato Rural de Sapopema/Edital de resultado de eleição

Sindicato Rural de Sapopema PR

EDITAL DE RESULTADO DE ELEIÇÃO

Em eleição realizada no dia 09/05/2023, este Sindicato Rural, em conformidade com o artigo 532 – Parágrafo 2 o da CLT e com o estatuto desta entidade, elegeu a chapa abaixo descrita, a qual dirigirá o Sindicato no período de 29/05/2023 a 28/05/2026

Cargo Nome do Candidato Presidente Fábio Antonio Maximiano de Souza Vice-presidente Luiz Lopes Secretário Carlos Fortunato de Mello Tesoureiro Antenor Alves Carneiro Suplentes de diretoria José Gabriel Lopes Conselho Fiscal Paulo Roberto Parmegiane Paulo Roberto Dalossio Filho Pedro Luis Castro Carneiro Suplentes de Conselho Fiscal Renato Freitas de Oliveira Delegado representante Nelson Zamarian Suplentes de delegado representante Josmar Ozeias dos Reis

A contar da data da presente publicação fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso

Sapopema, 11 de maio de 2023.

Fábio Antônio Maximiano de Souza

Presidente do Sindicato Rural de Sapopema/PR.