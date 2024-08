Acidente em Siqueira CAMPOS NA PR-092

Em entroncamento de Siqueira Campos

No começo da noite de sexta-feira, dia nove, houve colisão no KM 287 da PR-092, em Siqueira Campos. Motoristas de 23 e 52 anos tiveram ferimentos leves. Ambos não estavam alcoolizados.

Conforme dados colhidos no local e declarações dos condutores, trafegava um veículo articulado (Goiânia) no sentido Siqueira Campos ao Entroncamento da PR-272 e envolveu-se com acidente do tipo complexo na lateral de outro veículo articulado (Itajaí/SC), o qual trafegava no sentido contrário, que em seguida continuo capotou.

Aconteceu em pista simples. faixa dupla contínua amarela e curva fechada.

O tempo estava chuvoso.