Siqueira Campos e Wenceslau Braz ganham nos JEPs

Tênis de Mesa define classificados para fase final

É necessário um trabalho completo de velocidade, agilidade, explosão, força, resistência e trabalho de pernas para ter chances de vitórias. Este são alguns dos pontos para buscar a vitória na partida de tênis de mesa.

O Centro Estudantil de Arapoti, cidades dos Campos Gerais, foi a casa da modalidade durante dois dias na fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná. Atletas dos Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz que buscam a vaga na fase final.

Os dois primeiros se classificam. Na categoria de 12 a 14 anos a disputa final acontecerá em Apucarana de 04 a 12 de agosto. No masculino individual os vencedores foram: 1º lugar: Vinícius Hiroyuki Tutida do Colégio Barão do Rio Branco de Assaí. Já em 2º Murilo Yoshi Watanabe do Colégio São Tomaz de Aquino, de Wenceslau Braz.

No feminino individual a 1ª colocada foi Sophia Ribeiro Medeiros do Colégio Presidente Costa e Silva de Sengés. Já a 2ª colocada foi Maria Eduarda Fiats de Oliveira do Colégio Professora Maria Aparecida Chuery Salcedo, de Siqueira Campos.

No masculino em dupla os campeões foram: Eduardo Leonel de Moura Almeida e Luiz Renato Kicheleski Lopes do Colégio Dom Bosco, de Siqueira Campos. No segundo lugar ficaram: Anthony Henrique dos Santos Thomaz e Murilo Yoshi Watanane do Colégio São Tomaz de Aquino, de Wenceslau Braz.

No feminino em dupla as campeãs foram: Manuela Medeiros Joly e Maryana Fernandes Santos do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva de Sengés.

De 15 a 17 anos – Já de 15 a 17 anos os campeões paranaenses serão conhecidos na cidade de Maringá de 14 de julho a 22 de julho. No masculino o 1º Enzo Hideki Semoto do Colégio Conselheiro Carrão de Assaí. Já o 2º colocado foi Nícolas Andry Baldívia Altvater do Colégio Dom Bosco, de Siqueira Campos.

No feminino individual a 1ª colocada foi Betina Vicente de Faria do Colégio O Caminho, de Cambará. Já a segunda colocada foi Maria Eduarda Carneiro Scarpelli do Colégio SESPP, de Arapoti.

No masculino em dupla os campeões foram: Caio Koguishi e Matheus Gabriel Cainelli do Colégio Estadual Conselheiro Carrão de Assaí. Os segundos colocados ficaram: Josevan Gonçalves Sales e João Pedro B. da Silva do Colégio Estadual Francisco Alves de Almeida, de Conselheiro Mairinck.

No feminino em dupla as campeãs foram: Manoela de Azevedo da Silva e Maria Eduarda Carneiro Scarpelli do Colégio SESPP, de Arapoti. Já as segundas colocadas foram: Letícia Corrêa Menezes e Sabrina Kulik Oliveira do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, de Sengés.

Os JEPS são uma realização do Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das Prefeituras e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.