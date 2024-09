Siqueira Campos sedia Simpósio de Turismo Religioso

Promoção da Rota do Rosário com suporte de vários setores

Com a força da fé cristã, o Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde abrigará o 8º Simpósio de Turismo Religioso neste sábado, dia 21, reunindo os santuários e atrativos turísticos da região, além de lideranças do setor, gestores, empresários e empreendedores do Turismo.

Marcado para oito às 15h30m na Praça Frei Alfredo João Lazzarotto, 100, no centro

A realização é da Rota do Rosário e conta com o apoio de várias entidades do segmento, a Secretaria de Turismo, através do GT de Turismo religioso (Grupo de trabalho, instituído em 2020 para fomentar o setor, criando uma política de incentivo, pois que é o terceiro que mais recebe visitantes no Estado), a Prefeitura de Siqueira Campos, a Atunorpi e Adetur, da Fecomércio PR e do Sebrae PR, entre outros parceiros.

Em sua programação, o Simpósio abordará o turismo religioso e sua relação com o desenvolvimento econômico e sustentável da região. Além disso, integrará os demais segmentos do turismo em diálogo com as comunidades local e regional.

A programação do Simpósio e as inscrições já estão abertas no link disponível abaixo. O evento é aberto a todos e não tem fins lucrativos.

Inscrições, programação e maiores informações no link: https://www.sympla.com.br/8-simposio-de-turismo-religioso__2622950

O Simpósio, embora não tenha fins lucrativos, requer o investimento dos participantes para custeio e acolhida: material de identificação, alimentação (café e almoço no local) e emissão dos certificados de participação.

Para confirmação da inscrição o participante deve realizar PIX no valor de R$ 50,00 para Banco Bradesco – Chave PIX: 43988544993 – Santuário do Senhor Bom Jesus Cana Verde. Após efetuar o pagamento, enviar o comprovante através do mesmo número pelo WhatsApp, aos cuidados de Kelly – Loja do Santuário.

O local é um dos mais tradicionais da Diocese de Jacarezinho, fazendo parte da lista de atrativos oficiais da Rota do Rosário. É muito buscado durante a popular “Festa de Agosto”, uma homenagem à figura que dá nome ao santuário. Graças ao grande fluxo de turistas que chegam ao município por conta da festa, há toda uma estrutura no templo e seu entorno que, em dias de grande movimento, chega a receber mais de 150 mil pessoas.

Dom Fernando – Lançada em 2008 pelo bispo emérito D. Fernando José Penteado (foto), párocos, reitores e leigos das comunidades, além da Imprensa do Norte Pioneiro, a Rota do Rosário é um projeto que tem por finalidade a criação de um roteiro de santuários e atrativos turísticos ligados à religiosidade, divulgando os patrimônios culturais e históricos como museus, festas, celebrações, shows, eventos religiosos, entre outros.

Dom Fernando atualmente tem 90 anos e trabalha na Paróquia São Domingos, na Região da Lapa, em São Paulo, onde serve como vigário Paroquial desde 2011.

Ao todo, a rota percorre 12 municípios, passando pelas regiões do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais, com 15 santuários classificados como paradas oficiais do trajeto.

Os templos, igrejas e capelas estão localizados em Jacarezinho, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Andirá, Bandeirantes, Ribeirão do Pinhal, Ibaiti, Tomazina, Siqueira Campos, Joaquim Távora, Arapoti, Jaguariaíva e Piraí do Sul.

A Chefe do Núcleo Regional de Turismo do Norte Pioneiro, Leda Maria Bernardeli Palhares, e Mara Silvia de Mello Moraes, presidente da Associação Turística da região (Atunorpi) estão otimistas com o sucesso do evento.

As duas estarão presentes.