Só Zerinho Pro Tork Show agita evento

Com manobras radicais em Teutônia

O 2º Festival de Balonismo e Manobras Radicais promete agitar o aniversário de 42 anos de Teutônia, cidade localizada na região central do Rio Grande do Sul. Uma programação repleta de atrações foi montada, entre elas, destaque para a Só Zerinho Pro Tork Moto Show, com apresentações no Centro Administrativo na sexta-feira e no sábado, a partir das 21h, e no domingo, às 18h. O ingresso custa R$ 10.

A equipe, que é patrocinada pela maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart com motor de CRB 1000RR, BMW de drift, um Gol que anda sobre duas rodas e um caminhão de borrachão.

Serviço:

O que: Só Zerinho Pro Tork Moto Show

Quando: Sexta-feira e sábado – 21h / Domingo – 18h

Onde: Centro Administrativo de Teutônia (RS)

Quanto: R$ 10

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show tem o apoio da Sportbay.