Só Zerinho Pro Tork Moto Show se exibe

Equipe é atração do 1º Festival de Balonismo e Manobras Radicais

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show é uma das atrações do 1º Festival de Balonismo e Manobras Radicais, que acontece entre esta sexta-feira (21) e domingo (23), no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul, cidade localizada a 150km da capital Porto Alegre (RS).

Patrocinada pela maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, a equipe tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart, carros e caminhão.

O espetáculo na sexta e no sábado está programado para ocorrer às 21h. Já no domingo, a Só Zerinho Pro Tork Moto Show deve entrar em ação às 17h. O ingresso custa a partir de R$ 10. Vale a pena prestigiar e ainda conferir as bandas, praça de alimentação e muito mais.

Serviço:

O que: Só Zerinho Pro Tork Moto Show

Quando: 21 a 23 de julho

Onde: Parque da Oktoberfest – Santa Cruz do Sul (RS)

Quanto: A partir de R$ 10