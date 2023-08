DANIEL FELIPE DO NASCIMENTO E CIA LTDA

torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença de Operação – LO, com validade de 02/12/2023, para atividade de serrarias

com desdobramento de madeira em bruto, localizado no Sítio Irmãos Adachi, S/N, Água da Onça, em Santana do Itararé-PR.