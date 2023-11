Supermercadistas se UNEM em FESTA de gratidão e OTIMISMO

Comemorada pujança do segmento que prossegue gerando emprego e renda

A Associação Paranaense de Supermercados/Regional Norte Pioneiro (APRAS), através da vice presidente, Ana Carla B. Molini Ferrari, e do primeiro diretor regional, Luiz Yoneo Ueda, ficaram satisfeitos com o sucesso do Jantar Baile de Final de Ano. O evento comemorou as conquistas de 2023 e aconteceu no fim de semana no Espaço Luz de Lua, em Santo Antônio da Platina.

O objetivo foi estreitar relacionamentos, fomentar a área supermercadistas, confraternização e ainda em comemoração do Natal e final de ano.

“Esses eventos são de extrema importância para fortalecer ainda mais os laços entre supermercadistas, colaboradores e fornecedores. Já é tradição e mostra a força do setor supermercadista”, disse Ana Carla, ao lado do marido, Thiago, e familiares. Ela está grávida.

Luiz Yoneo Ueda, vice-presidente regional da Apras Norte Pioneiro destacou a importância da entidade. “A associação é fundamental para que possamos propor e colocar em prática ações que beneficiem a todos do segmento e melhorar cada vez mais para os associados”, salientou.

Cerimonial por Thays Silva e Jayro Henrique. Iniciou com o hino nacional brasileiro, agradecimentos aos patrocinadores e todos os presentes e orações por parte do padre Marcos Paulo e o Pastor José Antônio.

Participaram diretores da APRAS Norte Pìoneiro Kalé Molini, Aristom, César, Maykon e Beto Floro; Representantes da Diretoria APRAS Paraná Kleber e Janaína; Prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho(Prof Zezão) e Deputado Federal Pedro Lupion; Mara Mello, Presidente do Sindilojas e da Atunorpi (Associação Turística do Norte Pioneiro) e Diretora das Relações de Trabalho da Fecomércio; e Andréia Calegari Presidente da Associação Comercial de Jacarezinho (ACIJA).

Reconhecidos o esforço e a dedicação de todos os envolvidos na cadeia de abastecimento. Dos fornecedores comprometidos em oferecer produtos de qualidade aos supermercadistas que proporcionam experiências de compra excepcionais, cada um desempenha um papel vital.

Ocorreu sorteio para três supermercadistas, com dois carrinhos de compras (oferecimento da Eletrofrio), mais duas sacolas da Soeto Alimentos e um air fryer (Kit Parati).

Todo ano a APRAS Norte Pioneiro faz uma homenagem à um Empresário de Indústria regional destaque, uma forma de valorizar a região. Ano passado foi o Tarcísio da Frangos Pioneiro e como em 2022 ainda não havia a placa especial da homenagem, entregue ao representante da Frangos Pioneiro Pedro Henrique Bergamaschi.

O diretor da Empresa Soeto Alimentos, Josmar Bagatin, foi homenageado.

A empresa iniciou suas atividades em 2000 com apenas dois colaboradores, no fundo da casa de seus pais.

No início, havia somente o alho descascado para atender restaurantes, açougues e indústrias, sendo que, com o passar do tempo houve aprimoração dos seus produtos, cujo crescimento só foi possível através de muito trabalho e dedicação. Em 2018, teve uma grande transformação, passando a atender, não somente as Empresas do ramo alimenticio com alho descascado, como também, supermercados e atacadistas, vez que passou a ter em seu portfólio uma variedade maior de produtos.

A banda Jair Super Cap animou o evento.

Ana Carla convidou todos para um Brinde ao ano que se encerra e à 2024 que está por vir.

Patrocinadores: MASTER

AMBEV PAULINOR

Reds Distribuidora TRIUNFANTE

Frangos Pioneiros Castelo Alimentos BRF Brasil Foods Soeto Alimentos FRIMESA

Refriko ARILU

Patrocinadores: BRONZE

Dinho Distribuidora IMPORT FOODS

Integrada

Coperatto

Caldo Bom

DEYCON

Kelloggs,

GIRANDO SOL,

DISNORTE,

COPRALON,

HUBER,,

MILLI,

Piracanjuba.

Zaeli

Kinino,

Dona Nena,

Século Adega,

Santa Rosa,

Nestlé e

Schmidt.

Imagens: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario