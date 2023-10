Temporal derruba internet na região

Zaas, que assumiu controle da VisãoNet, também oscilou

O Grupo Zaaz Internet adquiriu a Visãonet, provedor sediado em Goioerê (PR). Fundado em 1987, se mostrou sólido e as marcas se uniram. Juntos estão entre os 20 maiores provedores de internet do Brasil no ranking da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Devido o temporal em todo o Paraná, a internet em cidades do Norte Pioneiro, como Santo Antônio da Platina, acabaram mostrando instabilidade na manhã desta segunda-feira, dia nove, resultando em queixas dos clientes. As empresas do segmento tiveram que ampliar o atendiimento.

À tarde, pelo menos a Zaaz/Visão Net resolveu e a situação se normalizou.