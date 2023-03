Tenda Espírita Pai João de Aruanda/ Edital de Assembleia

Tenda Espírita Pai João de Aruanda

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Convocamos e convidamos os senhores interessados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se à rua Quintino Bocaiúva, esquina com a rua Rio Grande do Sul, em Cornélio Procópio no dia primeiro de abril de 2023 às 14h30m em primeira convocação, e às 15 horas em segunda e última, a fim de deliberarem a seguinte Ordem do Dia.

Justificativa do atraso da nova eleição de Diretoria. Eleição e posse dos membros que irão compor o mandat0 nos órgãos internos. Demais assuntos de interesse da Organização.

Cornélio Procópio, 17 de março de 2023.

Tatiane Funari Chrusciak Soresini

Presidente Interina da Assembleia.