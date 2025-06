Tigrinho domina apostas e vira foco da CPI das Bets

O jogo Fortune Tiger, popularmente conhecido como “tigrinho”, tornou-se um símbolo da explosão dos cassinos online no Brasil e ganhou os holofotes durante uma sessão da CPI das Bets, realizada no Senado em 14 de maio de 2025. O influenciador digital Rico Melquíades protagonizou um momento inusitado ao fazer uma aposta ao vivo com seu próprio celular enquanto prestava depoimento aos parlamentares.

Durante a demonstração, Melquíades apostou R$ 32 e ganhou R$ 88 em pouco mais de dois minutos. “O tigrinho soltou a carta”, disse, repetindo um bordão que se popularizou entre os jogadores. A frase, comum em vídeos de influenciadores e apostadores nas redes, representa o espírito de empolgação e recompensa associado ao jogo. A aposta, no entanto, teve um objetivo claro: comprovar que o influenciador usava uma conta real, com dinheiro próprio, e não uma conta de demonstração que simulava ganhos para atrair novos usuários.

Segundo dados da casa de apostas KTO, o tigrinho é o jogo mais popular da plataforma. Em abril de 2025, ele respondeu por 48,86% do volume total de jogos da série Fortune, ampliando sua liderança em relação ao segundo colocado, o Fortune Rabbit. No acumulado do mês, os cinco principais títulos da série representam mais de 52% da base ativa de usuários, sinalizando uma preferência maciça por esse tipo de slot entre os apostadores.

A CPI investiga justamente esse tipo de prática entre criadores de conteúdo. A suspeita é que muitos promovem jogos utilizando contas “demo”, o que pode induzir o público ao erro, ao sugerir que é fácil obter lucros expressivos em poucos minutos. O caso do tigrinho levanta dúvidas sobre os limites éticos e legais da promoção de jogos de apostas nas plataformas digitais.

O episódio envolvendo o influenciador Rico Melquíades e o jogo online Fortune Tiger reacendeu discussões sobre a forma como apostas digitais são promovidas no Brasil. Embora o setor já esteja amparado por regulamentações específicas, o caso trouxe à tona preocupações relacionadas à divulgação dessas plataformas nas redes sociais.

Os jogos de aposta fazem parte de um mercado em expansão e têm alcançado grande visibilidade por meio de influenciadores digitais. A legislação vigente estabelece diretrizes para o funcionamento dessas plataformas, mas o episódio gerou questionamentos sobre o cumprimento dessas normas, especialmente no que diz respeito à publicidade e à proteção de usuários.

Entre os pontos em debate estão a clareza das mensagens promocionais, o alerta sobre os riscos de perdas financeiras e o estímulo a comportamentos responsáveis. Também se discute a necessidade de mecanismos que limitem o tempo de uso e os gastos dentro dos aplicativos, além da exigência de que a comunicação com o público seja transparente quanto às reais chances de ganho de prêmios e à natureza dos jogos.

A repercussão do caso reforça a importância do monitoramento contínuo das práticas de divulgação e da oferta de informações acessíveis e imparciais, para que o entretenimento com apostas se mantenha dentro dos limites da legalidade e não represente riscos à saúde financeira e emocional dos usuários.