Tomazina: Operação faz prisões (assistam)

Apreensão de veículos e dinheiro

As equipes das Polícia Militar e Civil deram cumprimento a 2 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão na manhã desta quinta-feira (11) no município de Tomazina.

Ao chegar nos endereços dos respectivos mandados judiciais, os policiais realizaram as devidas buscas e conseguiram localizar a quantia de R$ 1.212,05 em moedas, além de dois aparelhos celulares. Na ação, dois carros e uma motocicleta também foram apreendidos.

Além do cumprimento dos mandados de prisão, uma mulher foi presa pelo crime de tráfico de drogas. As 4 pessoas detidas foram encaminhadas até a Delegacia de Polícia Judiciária para realização dos procedimentos, juntamente com os objetos apreendidos.