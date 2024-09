Tudo sobre os cassinos online mais bem avaliados do Brasil

O mercado de cassinos online, nos dias de hoje, está aquecido no Brasil. E você já deve ter reparado nisso. Afinal, nunca antes os jogos de cassino foram uma parte tão viva da rotina dos brasileiros como são agora. As pessoas estão jogando mais e se interessando mais por novidades.

Se você também quer conhecer mais sobre esse universo, um bom começo é saber quais plataformas se destacam. Afinal, alguns sites já se tornaram referência no país. Não é à toa que são presença constante em qualquer lista que numere os melhores cassinos seguros no Brasil em 2024.

A seguir, você conhecerá um pouco sobre as plataformas mais recomendadas. Além disso, entenderá quais são os critérios que justificam essa classificação.

Melhores cassinos online no Brasil em 2024

Quando pensamos nos cassinos mais bem avaliados no Brasil atualmente, temos 10 sites que se destacam. São eles:

Brazino

Bet77

Parimatch

Bet7k

Betmotion

Blaze

F12bet

Luvabet

Betano

1xBet

Mas, afinal, qual a razão para que esses cassinos estejam na dianteira do mercado brasileiro? Continue a leitura para saber quais são os pontos fortes de cada um deles!

Brazino

O Brazino é um cassino bastante recomendado se o seu foco são as ofertas de boas-vindas. Afinal, ele tem um bônus bem interessante, que pode chegar aos R$4 mil na soma dos três primeiros depósitos. Além disso, também aceita criptomoedas para depósitos.

Bet77

O cassino Bet77 é uma escolha inteligente se o seu foco está nos pagamentos flexíveis. Afinal, a plataforma aceita depósitos a partir de R$1 via Pix. A plataforma também tem uma boa variedade de mesas de cassino ao vivo.

Parimatch

O Parimatch é um cassino que valoriza bastante as suas mesas de jogos ao vivo. Inclusive, oferece um bônus de boas-vindas de 250% especialmente para essa modalidade. A plataforma ainda conta com um bom nível de suporte e aceita depósitos a partir de R$5.

Bet7k

Para quem coloca a experiência mobile no topo da lista de prioridades, a Bet7k certamente é uma opção valiosa. A plataforma tem um aplicativo móvel para Android, que é bastante intuitivo. Além disso, aceita depósitos e saques via Pix.

Betmotion

A Betmotion é mais uma operadora de cassino com uma oferta interessante de boas-vindas: 150% sobre o valor do primeiro depósito. A seleção de jogos também é bastante boa, assim como o suporte via chat 24/7 e os depósitos com Pix a partir de R$1.

Blaze

O Blaze tem Neymar como o garoto-propaganda, o que ajudou a torná-lo bem conhecido no Brasil. No entanto, não é só isso que o cassino oferece. Os novos jogadores também são recebidos com um pacote que inclui até R$1.000 em crédito + 40 rodadas grátis.

F12bet

O cassino da F12bet é mais uma opção atraente devido aos depósitos de apenas R$2 que aceita. Portanto, você pode explorar o amplo catálogo de jogos desse provedor sem gastar muito, conferindo elementos típicos do Brasil durante a navegação.

Luvabet

O cassino Luvabet tem a personalidade da internet Luva de Pedreiro como garoto-propaganda. Aliás, como o nome indica, é bem mais que isso. A plataforma aceita transações via Pix e se destaca pela rapidez no processamento de pagamentos.

Betano

A Betano foi a primeira empresa de cassino a solicitar uma licença local do Brasil, em maio deste ano. No entanto, já tem uma vida longa noutros países com grande história neste mercado. Além disso, oferece aos usuários uma variedade imensa de caça-níqueis online para todos os estilos.

1xBet

A 1xBet é uma plataforma de cassino online completa. Afinal, tem milhares de jogos e dezenas de formas de pagamento disponíveis para os usuários. Você também pode fazer parte do Club Vip e receber cashback caso cumpra as condições da oferta.

Principais critérios ao analisar um site de cassino

Considerando os argumentos a favor de cada cassino listado acima, você provavelmente já percebeu quais são os critérios mais importantes no momento de escolher uma plataforma. Apesar disso, vale a pena revisar os principais itens nesse tipo de análise.

Licença e segurança : Cassinos legítimos precisam de ter uma licença, válida para operar, de entidades como a autoridade de jogos de Malta (MGA) ou a Comissão de Jogos do Reino Unido. Também é importante que haja tecnologia de criptografia SSL no site para proteger os dados dos usuários. A segurança fica ainda maior quando há autenticação de dois fatores (2FA) no momento do login.

Oferta de jogos : Quanto mais jogos melhor — e você certamente quer o máximo de variedade no cassino que escolher. No entanto, a qualidade dos jogos também é importante. Por isso, é importante conferir se os seus favoritos estão lá, esperando para serem jogados. Desde os caça-níqueis até às mesas de blackjack e roleta ao vivo, passando pelos crash games, dê preferência aos melhores provedores.

Métodos de pagamento : Prefere fazer um pagamento com Pix ou com cartão de crédito? Gosta de usar carteiras eletrônicas como o PagBank ou valoriza a privacidade oferecidas por criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH)? As opções disponíveis variam conforme o cassino. O mesmo serve para os valores mínimos e máximos de depósitos/saques e o tempo de processamento.

Ofertas e bônus : Uma vantagem para quem deseja se cadastrar num site de cassino é a possibilidade de obter bônus de boas-vindas em muitos deles. As ofertas podem incluir desde crédito extra até giros grátis em caça-níqueis. Também existem promoções frequentes para usuários já registrados numa plataforma. Nesse caso, há bônus de recarga, cashback e programas de fidelidade, por exemplo.

Suporte ao cliente : Caso precise de ajuda para resolver uma dúvida ou mesmo um problema com a sua conta, a qualidade do suporte ao cliente fará toda a diferença. Por isso, é importante verificar os canais de contato disponíveis e o horário de atendimento. Se for 24/7, muito melhor! Também é importante que as respostas sejam rápidas e que haja atendentes que falem português.

Experiência mobile : Cada vez mais pessoas jogam usando um celular ou tablet. Então, a disponibilidade de um aplicativo mobile é importante em qualquer cassino. Quando não há esse recurso, o cassino deve oferecer um site móvel responsivo e com boa navegação. Além disso, as melhores plataformas são aquelas que contam com os mesmos jogos em qualquer versão.

Antes de se cadastrar num novo site de cassino, também é fundamental consultar os T&Cs do operador. Afinal, eles trazem as regras que os usuários devem seguir quando se tornam clientes de uma plataforma específica.