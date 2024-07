TV Paraná Turismo transmite semifinais

Da 2ª Divisão do Campeonato Paranaense

A TV Paraná Turismo transmitirá no próximo final de semana as duas partidas de ida das semifinais da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Sábado (6), às 16h, será transmitido o jogo entre Patriotas e Paraná Clube. Domingo (7), às 11h, a emissora passa a partida entre Paranavaí e Rio Branco.

Os confrontos, que acontecem em jogos de ida e volta, decidem quais times jogarão a primeira divisão do Campeonato Paranaense de 2025. A TV Paraná Turismo também vai passar os jogos dos dias 13 e 14 de julho, com os mandos invertidos.

As partidas serão transmitidas pela TV Paraná Turismo pelo canal 9.1 da TV aberta e no canal 509 na Claro/NET. O sinal também chega às antenas parabólicas de todo o Brasil pelo Satélite Star One D2, na frequência 3985, pela Banda KU, no canal 236, e ainda na Sky TVRO no canal 66.

DISPUTA – A primeira fase da Segundona acabou com o Rio Branco na liderança, com 20 pontos, e o Paraná Clube na segunda posição, com 18 pontos. Patriotas e Paranavaí conquistaram 17 pontos e garantiram vaga nas semifinais.

Por terem terminado a fase classificatória do campeonato com as melhores campanhas, Rio Branco e Paraná Clube decidem os confrontos das semifinais jogando em casa. Rio Branco e Paranavaí jogam sábado (13) às 16h, e Paraná Clube e Patriotas jogam em Curitiba domingo (14), às 11h. Em caso de dois resultados iguais, as semifinais serão decididas nas cobranças de pênalti.

TV PARANÁ TURISMO – A TV Paraná Turismo transmitiu jogos em todas as rodadas da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.

Ao longo do primeiro semestre, o canal também passou a primeira divisão do Campeonato Paranaense de 2024, que foi vencido pelo Athletico na final contra o Maringá.