TV Turismo transmite estreias de Coritiba e Operário

Na Série B do Brasileirão sexta-feira e domingo



A TV Paraná Turismo, em parceria com a TV Brasil, transmite as estreias dos times paranaenses na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (19), às 21h, o Operário joga contra o Avaí no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. No domingo (21), às 18h, o Coritiba entra em campo contra a Ponte Preta, em Campinas.

A TV Paraná Turismo foi a única emissora na rede aberta a transmitir a Séria A do Campeonato Paranaense 2024. Ao todo, a emissora levou, para todo o Brasil, 17 jogos da elite do futebol paranaense, incluindo os dois jogos da final entre Athletico e Maringá. No último domingo (14), a TV Paraná Turismo também transmitiu a final da Recopa Amadora da Capital, entre Trieste e Combate Barreirinha.

Os jogos podem ser acompanhados na TV aberta pelo canal 9.1 e no canal 509 na Claro/NET. O sinal também chega às antenas parabólicas de todo o Brasil pelo Satélite Star One D2, na frequência 3985, pela Banda KU, no canal 236, e ainda na Sky TVRO no canal 66.

O Coritiba estreia na Série B com a base da equipe que disputou o estadual. O time realizou jogos-treino contra Rio Branco e Operário nas últimas semanas e venceu ambos. Já o Operário estreia na competição após subir da Série C. O time de Ponta Grossa ainda disputa a Copa do Brasil e encara o Grêmio pela terceira fase da competição nacional.