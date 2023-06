ExpoColinas de Ibaiti tem apoio da Unopar

De quinta-feira até o próximo domingo

A Diretora do Polo Unopar de Ibaiti, Santo Antônio da Platina e Jacarezinho Andréa Martinez (foto) apoia a I ExpoColinas, que já é considerada uma das principais feiras de negócios agropecuários do Norte Pioneiro. O evento acontecerá entre os dias 29 de junho e 02 de julho na cidade de Ibaiti.

A feira contará com uma ampla programação, com destaque para exposições, rodada de negócios, leilões, palestras técnicas, música ao vivo todas as noites, praça de alimentação e parque de diversões. Serão quatro dias de intensas atividades voltadas para o agronegócio, proporcionando aos visitantes a oportunidade de conhecer as últimas novidades do setor agropecuário.

Além disso, a I ExpoColinas será uma excelente oportunidade para os expositores apresentarem seus produtos e serviços, estabelecerem contatos comerciais e fecharem negócios. O evento também contará com a presença de empresas fornecedoras de insumos agrícolas, máquinas e equipamentos, proporcionando aos produtores rurais a possibilidade de adquirir tudo o que precisam em um só lugar.

É um evento que integra o calendário de eventos da região e visa atrair milhares de visitantes todos os anos. É uma grande oportunidade para conhecer as potencialidades do agronegócio local e consolidar parcerias de sucesso.

Se você é produtor rural, empresário do setor agropecuário ou simplesmente interessado no tema, não pode deixar de participar da I ExpoColinas. A feira promete ser um evento de grande sucesso e certamente contribuirá para o fortalecimento e desenvolvimento da agropecuária na região Norte Pioneiro.

Anote na agenda: a I ExpoColinas acontece de 29 de junho a 02 de julho em Ibaiti. Não perca essa oportunidade.