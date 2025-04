Vaga de estágio na 38ª DRP em S.A.P.

À estudantes de Direito

A 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil platinense (foto) informa estarem abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio 02/2025 Período de Inscrição: Até esta esta segunda-feira, dia 14, das oito às 23h59m.

Como se inscrever:

A inscrição deve ser realizada por meio do site oficial da Polícia Civil do Paraná:

www.policiacivil.pr.gov.br/Estagio

Requisitos:

Estar regularmente matriculado em curso de Direito;

Atender aos critérios estabelecidos no Edital nº 06/2025;

Ter disponibilidade para atuar na unidade policial.

Essa é uma excelente oportunidade para vivenciar a prática do Direito no ambiente da segurança pública, colaborando diretamente com as atividades da Polícia Civil.

Local da Vaga:

38ª Delegacia Regional de Polícia – Santo Antônio da Platina.

Para mais informações, consulte o edital completo no site da PCPR. Não perca essa chance de construir sua carreira no serviço público.