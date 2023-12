Vale Verde reabre loja em Cornélio com novo visual

Reinauguração foi nesta quarta-feira

A Rede de Farmácias Vale Verde reinaugurou nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro, a 32ª loja em no centro da cidade de Cornélio Procópio, na Avenida XV de novembro, 255.

Esta unidade foi aberta em janeiro de 2013 e agora, 10 anos depois, reabre com novo conceito de atendimento e de proximidade com os clientes.

Durante todo o dia, a Vale Verde fez uma recepção especial com a presença do mascote da rede, o Rubinho, além de muitas ofertas especiais, brindes, serviços clínicos gratuitos e muita festa.

Fundada em 1974, a Rede Vale Verde conta com mais de 30 lojas, um Laboratório de Manipulação e um Centro de Distribuição. É a maior rede de farmácias do Norte do Paraná.

Na foto, a farmacêutica Suzana Sureke, Gustavo Goulart (gerente regional), Rafael Palácios (gerente da loja), e os fundadores da Rede Vale Verde, Miriam e Rubens Augusto.