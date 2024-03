Imagens aéreas da Operação Integrada em Ribeirão do Pinhal

Seis pessoas presas na ação entre Polícias Civil e Militar



A Operação Integração, resultante de investigações realizadas pela Delegacia de Ribeirão de Pinhal, nesta quarta-feira, dia cinco, visava o cumprimento de 7 mandados de prisão e o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 10 endereços.

Foram expedidos pela Vara Criminal Local, em desfavor de uma organização criminosa voltada a prática dos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Além da Equipe da Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, responsável pela operação, a ação contou com apoio de diversas outras equipes policiais da região, quais sejam: PCPR da 12ª Subdivisão de Jacarezinho, Joaquim Távora, Siqueira Campos, Tomazina, Ibaiti, PMPR de Ribeirão do Pinhal, ROTAM, ROCAM, Patrulha Rural, ALI, RPA, CANIL, 2 CRPM e 2 BPM.

A Operação contou, ainda, com apoio aéreo de helicóptero da PMPR.

Além dos detidos, dois indivíduos que investiram contra as equipes, utilizando uma submetralhadora artesanal, foram a óbito no confronto.

O resultado final da operação conjunta foi o seguinte:

– 02 indivíduos em óbito após confronto com a equipe PM;

– 03 mandados de prisão cumpridos;

– ⁠02 mulheres presas em flagrante;

– 01 adolescente apreendida;

– 56 porções de maconha apreendidas;

– 86 porções de crack apreendidas;

– 01 arma de fogo submetralhadora artesanal apreendida, Cal. 380;

– ⁠01 munição Cal. 380 apreendida;

– 01 carregador de pistola 9 MM apreendidos;

– ⁠R$2.650,00 em dinheiro apreendidos;

– 03 celulares apreendidos; e

– 01 veículo apreendido.

