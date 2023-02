Verão exige cuidados com pele, diz médica Mariana Magalhães

Excesso de exposição solar causam danos à saúde; 60% dos brasileiros não usam protetor solar no dia a dia

A norte-pioneirense Mariana Magalhães Soares Ximenes (fotos), formada pela Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), de Criciúma, Santa Catarina, deu dicas importantes para pessoas de todas as idades cuidarem da pele neste verão.

Na estação do calor, aumenta o número de pessoas que se diverte nas piscinas do Norte Pioneiro e nas praias mais próximas. O calor e as altas temperaturas ao longo do dia formam uma combinação ideal para se refrescar nas águas, mas também exigem cuidados para se proteger dos raios ultravioletas que podem trazer danos à saúde.

A exposição excessiva ao sol, sem o uso de filtro solar são fatores de risco para desenvolver o câncer de pele. A enfermidade é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. O INCA registra média de 185 mil novos casos por ano.

O protetor solar deve ser um item de primeira necessidade para todos. Quando usados da maneira correta – cerca de 30 minutos antes de entrar na água e reaplicado a cada duas horas e após os mergulhos – esses filtros ajudam a prevenir danos cutâneos causados pela radiação solar e são eficazes no controle de doenças causadas pelos raios UV.

A profissional detalhou as cautelas principalmente na atual estação. E fez recomendações valiosas:

“Se tiver dúvidas, procure um médico, faça exames frequentemente, dose suas vitaminas e seus hormônios. Não se esqueça de colocar seu organismo em equilíbrio, se alimentando de uma forma mais orgânica, por exemplo. Faça atividades físicas, se exponha ao sol, claro, com o uso do protetor solar e sem ser por longos períodos. Assim será possível fabricar vitamina D no corpo e se prevenir do câncer”, orienta.

Para quem vai à praia ou à piscina, a recomendação é aquela velha conhecida: “Não se esqueça de passar protetor em todo o corpo”. Mas, para quem vai ficar dirigindo, ela orienta também a passar esta proteção nas mãos.

O contato mais assíduo com o sol pode gerar queimaduras, e o cloro da piscina, a areia do mar e o suor podem alterar a saúde da pele, além de causar algumas doenças como infecções bacterianas, fungos e parasitas como o bicho geográfico.

Para prevenir, ressaltou a necessidade de um cuidado maior com a higiene em dias de muito calor, além de muita hidratação. Manter todas as partes do corpo bem secas, principalmente as dobras e entre os dedos, ajuda a evitar o aparecimento de lesões, como micoses.

