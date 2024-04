Unidade Operacional da PRE de Ibaiti atendeu ocorrência



A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu no fim de semana acidente de atropelamento de animal na PR-092, em Siqueira Campos.

Uma viatura PM de Fiat/Palio Weekend, conduzida por homem (42 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Quatiguá a Siqueira Campos. No Km 282 atropelou uma capivara, o que causou danos no para-choque do carro.