VITÓRIA para a Pro Tork/Itaminas /KTM

Gustavo Pellin foi o destaque da equipe na abertura da temporada



Gustavo Pellin foi o destaque da abertura do Campeonato Gaúcho de Enduro 2024, realizada no domingo, dia 17 de março, com tradicional prova na cidade de Bento Gonçalves. O piloto Pro Tork / Itaminas / KTM Factory Racing venceu não apenas sua categoria, a E2, mas também a geral.

A disputa teve como base o Parque Gasper (Linha Eulália), sendo o ponto de partida rumo às especiais (partes cronometradas). Elas tiveram terrenos diversificados, desde trechos de alta velocidade em áreas abertas até trilhas sinuosas em meio à mata. Foram três voltas, com 35km cada.

Para Pellin, um grande passo rumo ao objetivo, que é manter os títulos de ambas as classes garantidos no ano passado. Agora, de volta a sua cidade, ele retoma o treinamento pensando no próximo desafio do estadual. Ele está programado para 13 de abril, em Santa Clara do Sul.