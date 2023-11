Wenceslau Braz adere ao “SUSEF PARANÁ”

Prefeitura poderá credenciar agroindústrias que respeitem normas

Wenceslau Braz recebeu nesta terça-feira (14) o certificado de adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Artesanal e de Pequeno Porte do Paraná (Susaf/PR). Com a adesão ao Susaf, a prefeitura poderá credenciar agroindústrias que respeitem as normas do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) para comercializarem seus produtos em todo território do Estado.

O selo foi entregue ao prefeito Athayde Ferreira dos Santos Júnior, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), com a presença do diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Cesar Martins. “É um serviço de muita responsabilidade. Cada vez que entregamos um certificado desse é uma alegria muito grande para Adapar” afirmou Martins.

Segundo o chefe do núcleo regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab) em Jacarezinho, Fernando Emmanuel, esse é o sexto município da região a receber a certificação. Até agora, em todo o Paraná, 49 cidades já aderiram ao Susaf de forma individual, outras 31 por meio do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável da Região Central do Estado do Paraná (Cid Centro) e 10 pelo Consórcio Público Intermunicipal do Centro Noroeste do Paraná (Cicenop).

Também participaram da entrega a Wenceslau Braz o gerente regional da Adapar em Jacarezinho, Mario Roberto Ferri, além de servidores do Sistema Estadual de Agricultura (Seagri).

SUSAF – O Susaf foi criado por lei em 2013 e é destinado especialmente à agroindústria familiar e às de pequeno porte. A exigência é de que a agroindústria esteja registrada no Sistema de Inspeção Municipal. Ele pode ser concedido pela Adapar aos municípios ou consórcios intermunicipais que apresentem serviço de inspeção estruturado, que garanta que o produto é de qualidade.

ADESÃO – Os estabelecimentos interessados em obter o selo do Susaf/PR devem seguir os programas de autocontrole, como limpeza, desinfecção e higiene, hábitos higiênicos e saúde dos manipuladores. Além disso, são exigidos a manutenção das instalações e equipamentos, controle de potabilidade de água, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, controle de pragas e vetores e controle de temperatura. Também devem contratar profissional habilitado para a industrialização e conservação dos produtos.

Os consumidores podem verificar no site da Adapar os municípios cadastrados no Susaf/PR. A pessoa interessada será encaminhada ao site dos municípios, onde estão disponíveis as informações dos estabelecimentos e dos produtos indicados ao Susaf/PR.