Wenceslau BRAZ: homem de 57 anos MORRE em colisão

Doreslei Antônio Camargo morreu no local

O motociclista Doreslei Antônio Camargo, de 57 anos, perdeu a vida no início da noite neste domingo, dia 11, no KM 48 da PR-092, em Wenceslau Braz.

O condutor de um Volvo/VM330 (placas de Mirassol/SP) trafegava no sentido de Wenceslau Braz para Arapoti e envolveu-se na batida do tipo complexa com a Honda CG 125 Fan (placa de São José da Boa Vista), que transitava à sua retaguarda e tentava ultrapassar um Uno (placas também de São José da Boa Vista).

O motorista (38) do Volvo não se machucou, enquanto os ocupantes do carro (48 anos e uma mulher de idade não informada ) levados ao Hospital São Vicente de Paula em Wenceslau Braz.

Os veículos não possuíam pendências administrativas, foram removidos pela PRE de Siqueira Campos pelo guincho do 2ºBPM e o outro foi liberado para o responsável.

Atenderam a ocorrência a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual siqueirense, o IML e a Policia Cientifica também de Jacarezinho.