Zé Maria da Rádio passa BEM APÓS cirurgia CARDÍACA

Cardiopatia resolvida; alta no máximo até sábado

José Maria Ferreira (fotos) , das rádios Vale do Sol e Difusora Platinense, de Santo Antônio da Platina, estava com artérias entupidas.

Na manhã desta quinta-feira,. dia 15, foi submetido a uma angioplastia no Hospital Evangélico de Londrina.

Trata-se de uma intervenção nas veias obstruídas ( artérias do coração) por meio do “cateterismo”. Após a desobstrução da artéria coronária foi realizado o implante de uma pequena malha de metal, conhecida como ‘stent’, no interior do vaso sanguíneo.

A cirurgia se tornou um sucesso, foram colocados dois stents, e já está no quarto da unidade de saúde, com a esposa, Rosely.

Ele iniciou como sonoplasta nas emissoras e hoje é produtor. Pai de Lucas , Bruno e Thayná, tem o carinho das noras Bianca e Mariana, do genro Heitor e da neta, Helena. Todos agradecem as orações e aos profissionais do Evangélico.