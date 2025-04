Governador Ratinho Junior na abertura do II EMUPAR no dia 29

No próximo dia 29 em Curitiba

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, confirmou que o governador Carlos Massa Ratinho Junior participará da abertura oficial da segunda edição do Emupar (Encontro de Municípios Paranaenses), no dia 29, às nove horas.

O encontro será promovido pela AMP de 29 a 30 de abril no UP Experience (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, bairro Ecoville), em Curitiba.

Confirmaram presenças no encontro, tambémo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi; o 1º secretário da Casa, deputado Gugu Bueno; além de dezenas de secretários estaduais, parlamentares, autoridades públicas estaduais e federais e de prefeitos de quatro Estados (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul).

Além das presenças das autoridades públicas mais importantes do Paraná e de palestras relevantes, um dos pontos altos do encontro será a posse dos 79 novos integrantes da nova diretoria da AMP, que terá à frente o prefeito de Assis Chateubriand, Marcel Micheletto.

Link das inscrições do Emupar, que são gratuitas:

https://www.institutopz.com.br/evento/ii-emupar-encontro-dos-municipios-paranaenses/inscreva-se/

A 2ª edição do O II Emupar tem o apoio e o patrocínio das seguintes organizações: Assembleia Legislativa do Paraná, Governo do Estado do Paraná, Itaipu Binacional, Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Bink Mobil, Detran, Ezco, GovBR, Portos do Paraná, Paraná Projetos, Secretaria Estadual do Planejamento, Secretaria Estadual do Turismo, Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, Polis Civitas, Consórcio Paraná Saúde, Unilivre, CRT-4, IPZ, Convicta, CNM, Ciedepar RIC TV e Record.

PALESTRANTES

O II Emupar terá palestras técnicas sobre alguns dos temas mais importantes da agenda municipalista. Entre eles, as novidades relativas às licitações e contratos, o andamento da reforma tributária no Congresso Nacional; o autismo e os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).

O secretário de Cidades, Guto Silva, será um dos palestrantes:

