Presidente do TCE ABRIRÁ II EMUPAR

Presença também do Presidente da CNM

O presidente do TCE (Tribunal de Contas do Paraná), conselheiro Ivens Linhares (foto), abrirá as palestras do 1º dia do II Emupar (Encontro de Municípios Paranaenses), que será promovido pela AMP (Associação dos Municípios do Paraná) de 29 a 30 de abril no UP Experience (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, bairro Ecoville), em Curitiba.

Ives falará com os prefeitos e prefeitas no dia 29/04, às 10h, sobre o tema “Orientações sobre o PROGOV e sobre as Prestações de Contas dos Municípios”. O destaque da abertura do II Emupar será a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior (foto abaixo com Edimar Pereira dos Santos)

No evento de abertura, também estará presente o presidente da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Paulo Ziulkoski. No dia 30/04, às 8h45, Ziulkoski participa, ainda, da assinatura de um Termo de Convênio e da entrega da carta do CAU/PR (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná). Da cerimônia, participarão os presidentes da AMP e secretário-geral da CNM, Edimar Santos, e do CAU/PR, Walter Gustavo Linzmeyer.

Outro destaque do primeiro dia do evento, às 10h30, será a reunião da Frente Parlamentar de Consórcios e Associações de Municípios da Assembleia Legislativa, que terá as participações do presidente e do 1º secretário da Casa, deputados Alexandre Curi e Gugu Bueno.

A reunião será comandada pelo presidente e pelo vice-presidente da Frente, os deputados estaduais Luiz Claudio Romanelli e Moacyr Fadel.

APOIADORES E PATROCINADORES

O II Emupar tem o apoio e o patrocínio das seguintes organizações:

Assembleia Legislativa do Paraná, Atman Tecnologia Ltda, Banco do Brasil, Brink Mobil, Caixa Econômica Federal, Ciedepar, Cispar, CNM, Consignet Sistemas, Consórcio Paraná Saúde, Convicta, Criação Educativa Distribuidora e Editora, CRT-04, Detran, Ezco, GovBR – Governança Brasil, Governo do Paraná, Governo Federal, HMB Móveis, IPZ, Itaipu Binacional, Polis Civitas, Portos do Paraná, Paraná Projetos, Repremig, RIC TV, Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento, Secretaria Estadual do Planejamento, Secretaria Estadual do Turismo, Serpro, Sigma, Soufan, Tecmakers, Unilivre e Yamadiesel.

Maior encontro de municípios do Sul do Brasil, o Emupar é uma promoção da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), com o apoio das 19 associações regionais de municípios. Na sua primeira edição, no ano passado, o evento reuniu 2,5 mil gestores públicos de 16 Estados.

