Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna dos jornalistas Valdir Amaral e Zé Beto

Feriadão movimentado

Com a chegada do feriadão da páscoa, mais de 400 mil veículos trafegam pelas rodovias do Norte Pioneiro, em direção a Ponta Grossa, Cornélio Procópio, Curitiba e o litoral paranaense. A estimativa é da concessionária de pedágio da EPR Litoral Pioneiro, que aponta aumento do fluxo de veículos em mais de 30%.

Reforço no Atendimento

Os usuários das rodovias da região terão reforço no atendimento operacional. Segundo a concessionária, o objetivo é garantir fluidez no trânsito e prestar suporte ágil em caso de emergências, com ampliação da frota de ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa, veículos de inspeção e viaturas de apoio.

Aniversário

Para a jornalista Paola Manfroi (foto de capa), da TV Assembleia, que comemorou aniversário durante a última edição da Alep itinerante, a 21ª, que aconteceu durante a ExpoLondrina 2025.

Paola é uma das mais competentes jornalistas do Estado, e já passou por grandes mídias paranaenses. Receba os parabéns de toda a equipe de Comunicação da Assembleia e, em especial, do Npdiario.

Nomeado

O ex-prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (PSD), foi nomeado assessor na Casa Civil na Superintendência de Articulação Regional.

Cavalgada dos Três Corações

Encerraram-se as inscrições para o concurso que vai escolher a Rainha da 26ª Cavalgada Ecológica dos Três Corações, em Ribeirão Claro. Candidatas entre 14 e 20 anos, que residem no patrimônio, vão concorrer ao título de anfitriãs de uma das melhores festas rurais do Norte Pioneiro. Serão escolhidas a Rainha da Cavalgada, Primeira Princesa e Segunda Princesa. A Cavalgada é realizada pela Prefeitura de Ribeirão Claro, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Associação Rural de Ribeirão Claro. O concurso com desfile na passarela acontece dia 2 de maio, na quadra da Escola Municipal do Campo João Teodoro da Silva. Já a Cavalgada será dia 3 de maio, a partir das 9h, com saída do Distrito Industrial.

Noite de Adoração

Em 17 de maio será comemorado o Dia do Evangelho. E a Prefeitura de Jacarezinho está preparando uma grande festa em comemoração à data, que acontecerá à noite, na Praça Rui Barbosa. A Banda Iluminados por Deus fará participação especial na abertura das festividades, que terá como atração principal o grupo Trazendo a Arca, um dos principais ministério de louvor do Brasil, com mais de 20 anos de carreira. A banda iniciou-se em 2022, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro e, desde então, tem sido referência para o louvor em muitas igrejas evangélicas do Brasil. Será uma noite de celebração, comunhão e esperança!

Prefeitos em Curitiba

Prefeitos de todo o Paraná estarão em Curitiba nos dias 29 e 30 de abril para participar do II Emupar (Encontro de Municípios Paranaenses), que será na Universidade Positivo Experience). O governador Ratinho Junior (PSD) confirmou a participação na abertura, dia 29, às 9 hs. O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, confirmou a participação de vários prefeitos das regiões da Amunorpi (Jacarezinho) e Amunop (Cornélio Procópio).

Mais presenças

Também estão confirmadas as participações do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD); do 1º secretário da Casa, deputado Gugu Bueno (PSD); e do líder da bancada do PSD, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), além de dezenas de secretários estaduais, parlamentares, autoridades públicas estaduais e federais e de prefeitos de quatro Estados (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul).

Posse da AMP

Durante o II Emupar, acontece também a posse dos 79 novos integrantes da nova diretoria da AMP, que terá à frente o prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto (PSD). O evento contará com diversas palestras técnicas sobre alguns dos temas mais importantes da agenda municipalista. Entre eles, as novidades relativas às licitações e contratos, o andamento da reforma tributária no Congresso Nacional; o autismo e os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas). O secretário de Cidades, Guto Silva, será um dos palestrantes.

Turismo Religioso

O Norte Pioneiro sediará o 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso em Bandeirantes entre 25 e 27 de abril. A programação inclui palestras, visitas técnicas e feira regional. A região abriga santuários e rotas religiosas consolidadas. A organização espera atrair visitantes de todo o estado.

Observatório dos Pedágios

A Fiep anunciou a criação do Observatório dos Pedágios, ferramenta para monitorar o cumprimento dos contratos e a execução das obras nas concessões rodoviárias do Paraná. A medida foi elogiada pelo deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), um dos mais atuantes parlamentares na defesa de tarifas por preços justos no Estado. “Esse é um grande avanço no controle social, liderado pela Fiep e que poderá ser acompanhado por todos os paranaenses”, destacou Romanelli durante o lançamento da Agenda Legislativa da Fiep, que apresenta a posição das indústrias sobre 23 projetos em tramitação na Assembleia Legislativa. A Fiep informou que o Observatório será lançado em breve.

Ipardes no Norte Pioneiro

O Ipardes vai passar pelas cidades de Bandeirantes, Carlópolis, Cornélio Procópio, Ibaiti, Itambaracá, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana e Sertaneja, além de Telêmaco Borba, Carambeí, Curitiba, Loanda e São João do Caiuá para traçar o perfil socioeconômico da população paranaense. Os dados vão servir de base para o aprimoramento e a formulação de políticas públicas. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), que preside a Frente Parlamentar Municipalista da Assembleia Legislativa, explica que essa pesquisa é mais detalhada que as realizadas pelo IBGE e será fundamental para o Estado definir políticas públicas. “Também vai apoiar prefeituras, órgãos municipais e regionais, além de universidades, no desenvolvimento de estudos e propostas que identifiquem as potencialidades de cada região e cidade do Paraná”, reforça.

Nova UTI Neonatal

O vice-governador Darci Piana, o secretário Beto Preto (Saúde) e o deputado Romanelli inauguraram a nova UTI neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Cornélio Procópio, que recebeu mais de R$ 1,6 milhão em investimentos do Estado. Com mais esse suporte à cidade, junto com o Hospital Regional e a construção do Ambulatório Médico de Especialidades, Cornélio Procópio se consolida como um polo de atendimento em saúde para os 21 municípios da 18ª regional de saúde. A nova estrutura vai permitir um atendimento com melhor qualidade aos bebês que precisam de internação em casos de condições clínicas graves. “Uma estrutura maior e com equipamentos mais modernos vão garantir melhor atendimento e diagnóstico mais preciso, intervenções mais rápidas e com mais qualidade assistencial na região”, destaca o deputado.

Colégio Agrícola

Piana e Romanelli também inauguraram o Centro de Educação Profissional Agrícola Fernando Costa, em Santa Mariana, que foi quase todo destruído após um incêndio, em fevereiro de 2023. Apesar da destruição provocada pelas chamas, o colégio agrícola não fechou as portas e por dois anos adequou a estrutura e manteve o atendimento aos estudantes do curso técnico em agropecuária. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 4,5 milhões em obras. O colégio agrícola tem 71 anos de história e atende 350 estudantes, dos quais 60 em regime de internato.

Combate a incêndios

Os municípios de Bandeirantes, Jacarezinho, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santa Amélia, São Sebastião da Amoreira, São José da Boa Vista e Siqueira Campos receberam uma série de equipamentos para combater incêndios em matas nativas. São kits picape, sopradores e tanques cisternas equipados com motobomba. Ao todo, mais de 100 municípios foram beneficiados, com investimento de R$ 22,7 milhões do Governo do Estado. Além disso, a Defesa Civil preparou 540 pessoas como brigadistas para trabalharem com esses equipamentos em todos os municípios atendidos.

Britador móvel para Cambará

O deputado Romanelli anunciou a liberação de R$ 920 mil para a prefeitura de Cambará adquirir um conjunto de britador móvel. O recurso foi autorizado pelo Paranacidade e a Prefeitura já pode fazer a licitação (pregão eletrônico) para a compra do equipamento. “Este será um britador móvel zero bala e terá capacidade de produzir até oito metros cúbicos de brita por hora. Será um equipamento muito importante para a prefeitura agilizar a pavimentação nas estradas de Cambará”, disse Romanelli. Com a aquisição, a prefeitura poderá produzir material de pavimentação (cascalho) para utilizar nas mais variadas ações de melhorias de estradas e vias de Cambará.

De Pinhalão para o mundo

A vida do estudante Yuri de Souza Silva, 17 anos, de Pinhalão, não é mais a mesma, depois que ele participou do programa Ganhando o Mundo. Por cinco meses, ele trocou a vida no campo, no distrito da Lavrinha, onde trabalhava com a produção de café, em um sítio da família, pela bola nos gramados da Austrália. Ele teve a oportunidade de viajar para o outro lado do mundo por meio do programa Ganhando o Mundo, do Governo do Paraná. Yuri é estudante do Colégio Estadual do Campo Rodolfo Inácio Pereira, no distrito rural da Lavrinha, em Pinhalão, e foi aluno da Butler College, em Perth, na Costa Leste australiana, onde passou cinco meses de intercâmbio com todas as despesas pagas pelo Estado. Foi na Austrália, inclusive, que o estudante do Norte Pioneiro foi à praia pela primeira vez na vida, viu animais que só conhecia pela televisão e ainda foi campeão de dois torneios de futebol regionais defendendo o time da escola australiana que o recebeu.

Nova Vida – “Se não fosse o Ganhando o Mundo, eu acho que nunca teria uma oportunidade como essa, ainda mais na Austrália, que é tão longe. Foi uma experiência incrível que eu vou guardar para a minha vida toda”, relembra.

O estudante, que participou do programa em 2024, disse que precisou intensificar as atividades extracurriculares como aluno monitor, manter as boas notas e reforçar o estudo de inglês – que são os critérios de seleção do programa. “Foi um ano bastante corrido. Tive que abrir mão de algumas coisas que fazia no tempo livre e focar na escola para realizar este sonho. Mas eu coloquei na minha cabeça que era uma oportunidade única, então foquei nisso e me dediquei para conseguir a vaga”, comemora.