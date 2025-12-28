Norte Pioneiro em Revista SEMANAL

Coluna do jornalista Valdir Amaral

Emoção

A história de vida de Paulo Ricardo(vídeo abaixo) comove e inspira o Norte Pioneiro,

Confira:

https://npdiario.com.br/capa/ambiente-escolar-inspira-historia-comovente-assista/

Jornalismo sério

Outro exemplo de que Deus existe aconteceu na PR-439, mostrando como nosso jornal está sempre presente nos momentos histórico da região.

Verifique abaixo:

Curso de Medicina

Quando muita gente desacreditava, eis que o governador Carlos Roberto Massa Ratinho Júnior (PSD) anuncia a criação do curso de Medicina no campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp), em Cornélio Procópio.

O vídeo abaixo apresenta mais do que um registro. É a memória viva de uma conquista construída com diálogo, responsabilidade e muito trabalho ao longo do tempo e que lembra bem à todos os que contribuíram para que esse sonho virasse realidade.

Um Pouco de História

O curso de Medicina da UENP, em Cornélio Procópio, não nasceu do acaso. Começou ainda no governo da ex-governadora Cida Borghetti e foi pensado com seriedade e visão de futuro.

Teve o envolvimento direto do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e de lideranças locais, como o ex-prefeito Amin Hannouche, da comunidade acadêmica, da UENP, dos professores, técnicos e de todos que acreditaram desde o início que esse projeto era possível.

Tiveram trabalho técnico, estudos criteriosos, planejamento acadêmico e institucional, conduzidos com muita responsabilidade pela Universidade, sob a liderança da então reitora Fátima Padoan e hoje pelo retitor atual Fábio Neia.Também por grupos especializados e técnicos que mostraram, com dados e evidências, que a UENP estava preparada para esse desafio.

Agora, a instituição passa a formar médicos, fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde) e transformar a realidade do Norte Pioneiro.

O curso de medicina é uma vitória coletiva. Um legado que fica para o Paraná e, principalmente, para as pessoas.

Caminhão Novo

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) encerrou 2025 da mesma forma que iniciou: trabalhando e entregando equipamentos, veículos e maquinários aos municípios que representa. O prefeito Betinho, de Jundiaí do Sul recebeu um caminhão novo, para começar 2026 com os dois pés firmes no chão.

A entrega foi feita junto com secretários, vereadores e lideranças e representa mais estrutura e melhores condições de trabalho para atender a população do campo e da cidade.

Compromisso Renovado

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou a conquista do Selo Diamante pelo Casa de Leis estadual que preside há dois anos.

Segundo ele, encerrar 2025 com 100% no Programa Nacional de Transparência Pública e o Selo Diamante pelo segundo ano seguido é mais do que um prêmio. É um sinal claro de que o trabalho da Assembleia Legislativa gera confiança e respeito com o paranaense. “Vejo esse reconhecimento como compromisso renovado. Transparência não é ponto de chegada, é trabalho contínuo, todos os dias”, afirmou o presidente.

Assembleia Legislativa

Por falar em transparência, A Assembleia Legislativa encerrou 2025 superando expectativas e batendo recordes: o compromisso inicial era devolver R$ 500 milhões, mas o resultado foi ainda maior. Ao todo, R$ 620 milhões economizados e repassados ao Governo do Estado, ou seja, R$ 120 milhões a mais do que o prometido.

Mais investimentos

Segundo o presidente Alexandre Curi, esse dinheiro volta para onde realmente importa: obras, creches, hospitais filantrópicos, programas de infraestrutura, ações emergenciais e projetos que melhoram a vida das pessoas em todas as regiões do Paraná. “Fazer mais com menos, gastar melhor e devolver resultados concretos à sociedade. É assim que a Assembleia trabalha, com seriedade, responsabilidade e respeito ao dinheiro público”. Palavras do presidente da Alep.

Certificação

O prefeito Gil Martins entregou o Selo de Produto Orgânico Brasil aos novos produtores da agricultura familiar de Santo Antônio da Platina, que receberam os Certificados por Auditoria de Conformidade do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar). Há oito anos, o Norte Pioneiro adotou, por estratégia, o fortalecimento da produção orgânica. Hoje, são 23 municípios atendidos, formando a maior região de produtores orgânicos certificados do Paraná.

Um avanço que coloca Santo Antônio da Platina na vanguarda paranaense da produção de alimentos produzidos de maneira responsável e livre do uso de agrotóxicos.

Isenção de Pedágio

Moradores do distrito de Marques dos Reis, em Jacarezinho, poderão ficar isentos de pagar tarifa de Pedágio, ao se deslocar para o Estado de São Paulo.

Estão abertas as inscrições para o Auxílio-Pedágio, destinado exclusivamente aos moradores do Distrito de Marques dos Reis. As inscrições podem ser feiras no site oficial da Prefeitura de Jacarezinho. A análise dos cadastros será feita a partir de 5 de janeiro.

Feliz Aniversário

O vice-governador Darci Piana, que comemorou neste Natal, 84 anos, é um homem à frente do seu tempo.

Humilde, sério, responsável, que venceu na vida com trabalho e credibilidade, tem empreendedorismo no DNA. Não à toa, o Paraná colhe resultados econômicos surpreendentes, pois a parceria política com o governador Ratinho Junior, há 7 anos, tem mostrado muito mais que palavras apenas, mas muita ação e resultado. Parabéns, Darci Piana. Feliz e abençoado aniversário. Vida longa!

Homenagem

O Hospital Nossa Senhora da Saúde consagrou a deputada federal Luisa Canziani que entregou R$ 1 milhão para a importante unidade de saúde platinense.

Livramento

Outra cobertura exclusiva foi a do veículo cujo motorista foi salvo por policiais militares.

Livramento 2

Recorde o milagre que marcará para sempre a história norte-pioneirense:

Acidente inédito

Fato que marcou dezembro foi a inusitada invasão de um carro numa loja.

Veja abaixo:

Favoritos

Não é preciso ser vidente para prever quem serão os políticos mais votados na região na eleição de quatro de outubro de 2026.

Por ordem alfabética

Alexandre Curi, Alex Canziani, Anibelli Neto, Beto Preto, Beto Richa, Cobra Repórter, Du Carmo, Evandro Araújo, Flávio Zanrosso, Guto Silva, Leandre, Luis Cláudio Romanelli, Luisa Canziani, Marcelo Palhares, Pedro Lupion, Sandro Alex e Zeca Dirceu.