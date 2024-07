Acidente com viatura dos bombeiros em S. Antônio (veja vídeos)

Sargento sofreu ferimentos leves

Aconteceu colisão com capotamento na esquina das Ruas Artur Franco e Benjamin Constant, às 9h30m desta quarta-feira, dia três, no centro de Santo Antônio da Platina.

Um VW Gol atravessou a preferencial e colidiu contra uma Renault Duster, viatura ambulância do Corpo de Bombeiros, que ficou parcialmente destruída (fotos e vídeos).

O condutor , sargento Albano, consciente e orientado, com dores na região de tórax, foi atendido e liberado na sequência.

O outro motorista aparentemente não se feriu e recusou atendimento.