Caminhão com açúcar tomba em SIQUEIRA Campos (veja vídeo)

Carga derramada na rodovia

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente nesta quinta-feira, dia oito, na PR-092.

Um caminhão VW/METEOR 29.520, com placas de Paulo Lopes-SC, conduzido por jovem 27 anos, trafegava pela Rodovia, no sentido de Siqueira Campos para Wenceslau Braz. No Km 273 tombou à margem direita da Rodovia, base o sentido de seu tráfego.

O veículo, que estava carregado com açúcar, teve parte da carga derramada sobre a vegetação. Como não tinha pendências administrativas, foi liberado no local.

O motorista teve ferimentos, sendo encaminhado por ambulância do SAMU até a Santa Casa.

Também atenderam a ocorrência JJ PRONTA RESPOSTA e JJ RESGATE.