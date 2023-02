Chuva abre fendas em morro platinense

Fenômeno jamais observado antes na cidade

Dois processos erosivos causados pela incidência de alta pluviosidade surgiram nesta quinta-feira, dia 23, em propriedade rural no Morro Bela Vista no fundo do sitio da família Ribeiro, no “fundo” do sítio de Marcelo Eleutério, em Santo Antônio da Platina.

A área (fotos) pertence a Silvano Amaral e família Ribeiro.

Quando uma quantidade grande de chuva caída, durante um período de tempo determinado, precipita numa região, provoca essas fendas, nunca antes vistas na cidade.

