S. Antônio tem maior chuva do PR mas não houve desabrigados

Houve prejuízos materiais e transtornos em quase todos bairros

O secretário de Assistência Social de Santo Antônio da Platina, Cristiano Benedito Lauro, informou ao Npdiario na manhã desta quinta-feira, dia 23, que não houve desabrigados. Quatro casas foram danificadas, porém sem gravidade e as famílias já atendidas.

Na Casa Marechal (fotos acima) o gesso do teto cedeu e causou estragos na terça-feira e só foram percebidos ontem, quarta-feira, entretanto ninguém se feriu.

As partes mais atingidas foram Bela Manhã, Colorado. Eunice Eleutério, Avenida Rennó, Rua Benedito Lúcio Machado, e na BR-153 na frente e no entorno da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) as chuvas seguem sendo registradas, pois há uma maior disponibilidade de umidade na atmosfera, mantendo os índices de instabilidade elevados. Alguns eventos de chuvas estão associados à ocorrência também de raios. Destaque para os volumes de chuva registrados até o momento: Santo Antônio da Platina (84,4 mm) e Telêmaco Borba (76,6 mm), os maiores nas últimas 24 horas.

Nas rodovias estaduais e federais da cidade e do Norte Pioneiro, houve algumas quedas de galhos, mas nada grave. Ribeirão do Ubá na BR-153 encheu muito, porém não atingiu a parte de cima da ponte, assim como o rio das Cinzas na PR-439.

Os bombeiros atendeu um homem com câncer, acamado. A casa dele estava com perigo de alagamento na rua Munhoz da Rocha., no centro platinense. Fizeram o transporte de ambulância para a casa da irmã do doente.

Na Upe Clube de Campo, as piscinas transbordaram e águas da chuva alagaram todo o imóvel.

A previsão é que haverá novamente sol e chuva nos próximos dias.