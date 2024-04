Cobrança de pedágio reinicia nesta quarta

A partir das 13h51m (24 horas após notificação oficial)

Foi revogada a liminar que concedia isenção de pedágio para moradores do distrito de Marques dos Reis, na cidade de Jacarezinho.

A EPR Litoral Pioneiro ,através de seu diretor executivo, Roberto Longman (foto), reiterou nesta terça-feira, dia nove, seu “compromisso com a transparência e em cumprir as decisões judiciais” ,e por isso, esclarece que “a cobrança tarifária será retomada a partir das 13h51m desta quarta-feira, dia dez, conforme a instrução da decisão judicial (Autos nº 5004715-57.2024.4.04.7001 – 4ª Vara Federal de Londrina).

