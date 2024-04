Prefeitura recorre da DECISÃO JUDICIAL sobre pedágio (vídeo)

Para o juiz, assim, o jurídico teria alegado inverdades ao dizer que haveria impacto nas atividades rotineiras dos moradores.

Palhares disse ao Npdiario hoje que o TRF-4 “confundiu” as informações e entrará com peça jurídica recursal para retomar a liminar concedida, “é como se um filho tivesse que pagar para ver os pais no mesmo lugar onde residem”, exemplificou o chefe do executivo.

Ele lembrou que a mesma situação aconteceu com ação igual com a antiga concessionária Triunfo/Econorte no mesmo trecho e a prefeitura venceu a causa.

Marques dos Reis tem cerca de dois mil moradores.