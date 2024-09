Controlado incêndio, famílias retornam às casas e a “FRANGOS PIONEIRO” reabrirá

Pior já passou e agora inicia processo de retomada da produção; acidente foi o mais grave em 41 anos

Exclusivo: O major Ezequiel Siqueira, comandante do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, anunciou no início da noite deste domingo, dia oito, através do Npdiario, que as chamas estão controladas, e que agora será realizado o rescaldo para evitar alguma surpresa e evitar eventuais focos, em Joaquim Távora.

Pessoal técnico da empresa acompanha tudo inclusive no interior dos imóveis.

O prédio da sede administrativa está praticamente sem problemas com poucos danos.

“Não há mais risco nenhum de explosão, toda a área está liberada, e os moradores das imediações podem retornar para suas residências; a questão da amônia está resolvida”, disse o comandante, adicionando “importante que ninguém se machucou”.

O grupo é forte na segurança e possui todas as certificações, estando em dia com as vistorias.

Fonte da diretoria da Frangos Pioneiro, sob condição de anonimato, informou para a reportagem que a empresa retomará, de forma paulatina, os trabalhos a partir do início desta semana, mas a normalização ainda vai demorar. Preferiu não arriscar em prazos.

Neste domingo, dia oito, um incêndio atingiu em torno de 12h45m a parte dos fundos da sede da Frangos Pioneiro, situada no KM 302 da PR-092,em Joaquim Távora, a 30 KM de Santo Antônio da Platina. Aconteceu no bairro Três Meninas na zona urbana e tiveram as presenças da Polícia Militar, ambulância da prefeitura, Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, Brigada da própria empresa, Defesa Civil de Siqueira Campos, caminhões de combate a incêndios de Ibaiti e caminhões-pipa de Joaquim Távora, Siqueira Campos e Quatiguá. Veículos e pessoal da Protork também.

A população das imediações, a pedido das autoridades, chegou a abandonar as residências por conta do perigo de explosões provocada pela amônia, que é um composto químico, um gás, que age no setor de refrigeração das câmaras frias, de congelamento.

O principal executivo e dono, Tarcizo Messias, optou por não prestar declarações. O fogo teve início no setor de desembarque, que é a área onde os frangos, recém-chegados vivos em caixas, são preparados para seguir às esteiras de abate. Esse local marca o início do processo de abate das aves. As labaredas chegaram na área de estoque de papelão, um barracão de aproximadamente 3.000 m².

As equipes protegeram o prédio administrativo e a câmara fria, onde há o reservatório de amônia(de alta combustão). As informações indicam que o incêndio não afetou a área central, onde ocorrem os cortes finais dos frangos. No entanto, ainda não há uma avaliação completa do impacto nas estruturas e nas demais áreas da instalação.

O setor de comunicação não atuou, se omitindo. Apenas no final da tarde, divulgou uma nota, sem nenhum detalhe relevante. A empresa tem cerca de três mil empregos diretos. A JJ Pronta Resposta/Bananão ajudou nos trabalhos. Mesmo que haja seguro, o prejuízo já é milionário dado o alcance do sinistro. Veja também a notícia dada em primazia: https://npdiario.com.br/capa/incendio-na-frangos-pioneiro-em-j-tavora-assista/

O Grupo Pioneiro exporta frangos congelados e comercializa no Brasil também

Em 1984, Tarcizo Messias e Paulo César iniciaram a sociedade numa Fábrica de Rações tavorense. Em 1987 conquistaram s o nosso primeiro Abatedouro sob o Selo de Inspeção Estadual, e também nasceu a marca Frango Pioneiro.

Nos anos 1990, passaram a utilizar o Sistema de Integração Avícola, e o abatedouro recebeu o Selo de Inspeção

Na primeira década dos anos 2000, foram construídos:

– Unidade de Industrializados.

– Complexo Industrial de Abate.

– Unidade de negócio focado na padronização da armazenagem de grãos.

– Fábrica de Rações Pioneira.

– Selo de Qualidade Islamic Halal.

– Certificação para exportação com marca Mana Foods.

– Ampliação da Estrutura da Unidade de Industrializados.

Em 2013, ampliada a Unidade de Abate e de Industrializados, e erguida uma nova Fábrica de Ração, para o Sistema de Integração Avícola.

Mais detalhes a qualquer momento.