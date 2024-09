Risco de explosão no incêndio da Frangos Pioneiro em J. Távora

Exclusivo: Neste domingo, dia oito, um incêndio atingiu a parte dos fundos da sede da Frangos Pioneiro, situada no KM 302 da PR-092,em Joaquim Távora, a 30 KM de Santo Antônio da Platina. Aconteceu no bairro Três Meninas na zona urbana e tiveram as presenças da Polícia Militar, ambulância da prefeitura, Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, Brigada da própria empresa, Defesa Civil de Siqueira Campos, caminhões de combate a incêndios de Ibaiti e caminhões-pipa de Joaquim Távora, Siqueira Campos e Quatiguá.

Veículos da Protork também no local

A população das imediações, a pedido das autoridades, abandonou as residências por conta do perigo de explosões provocada pela amônia, que é um composto químico, um gás, que age no setor de refrigeração das câmaras frias, de congelamento. A rodovia não foi interditada, mas o entorno do local onde irrompeu o fogo permaneceu fechado. Ninguém se machucou. O Npdiario buscou insistentemente o principal executivo e dono, Tarcizo Messias, porém ele não atendeu. O fogo teve início no setor de desembarque, que é a área onde os frangos, recém-chegados vivos em caixas, são preparados para seguir às esteiras de abate. Esse local marca o início do processo de abate das aves. As labaredas chegaram na área de estoque de papelão, um barracão de aproximadamente 3.000 m².

As equipes protegeram o prédio administrativo e a câmara fria, onde há o reservatório de amônia(de alta combustão).

As informações indicam que o incêndio não afetou a área central, onde ocorrem os cortes finais dos frangos. No entanto, ainda não há uma avaliação completa do impacto nas estruturas e nas demais áreas da instalação.